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Трамп не признает себя виновным в деле о штурме Капитолия ни при каких условиях

Трамп не признает себя виновным в деле о штурме Капитолия ни при каких условиях Экс-президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не признает себя виновным по делу о штурме Капитолия.
Другие страны
6 августа 2023 г. 20:59
Трамп не признает себя виновным в деле о штурме Капитолия ни при каких условиях

Экс-президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не признает себя виновным по делу о штурме Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил адвокат Трампа Джон Лауро.

Его попросили дать односложный положительный или отрицательный ответ на вопрос, существуют ли условия, на которых Трамп пойдет на сделку с судом и признает свою вину. "Нет", - ответил адвокат.

Он добавил, что команда Трампа однозначно будет ходатайствовать о прекращении дела. Лауро сравнил предъявленные обвинения со швейцарским сыром, поскольку в них "много дыр", которые юристы экс-президента собираются изучать и затем оспаривать.

Лауро попросили уточнить, есть ли у него приблизительное понимание сроков, в которые они будут готовы к судебному разбирательству. "За более чем 40 лет юридической практики я не встречал ни одного дела такого масштаба, которое доходило бы до суда ранее, чем через два или три года", - ответил адвокат.

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Версия на азербайджанском языке Vəkil: "Tramp heç bir halda Kapitoliyə hücumda özünü təqsirli bilməyəcək"

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