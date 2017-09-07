Трамп не пригласил Путина на саммит по реформированию ООН

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин не получал приглашения на саммит по реформированию ООН. Данное мероприятие президент США Дональд Трамп предлагал провести перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника российского президента Юрия Ушакова.

На предполагаемой встрече президент США предлагал обсудить реформирование ООН. Лидеры мировых государств будут приглашены на данную встречу при условии, что они подпишут декларацию, состоящую из 10 пунктов, где содержится призыв к генсеку ООН Антониу Гутерришу начать реформу организации.

Общеполитическая дискуссия в ООН начнется 19 сентября с выступления непосредственно Гутерриша. Впервые с этой трибуны выступит Дональд Трамп. Предполагается также, что 21 сентября состоится выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.