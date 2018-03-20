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    Трамп не поздравил Путина

    Мы не удивлены результатом выборов - сказал пресс-секретарь Президента США

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не поздравил Президента России Владимира Путина с переизбранием на 4-ый срок.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли каналу BBC.

    Он сказал журналистам, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован

    Гидли добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

    "Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам", - сказал Гидли.

    "Мы не удивлены результатом выборов", - добавил он.

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