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Трамп не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes

Трамп не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список из 400 богатейших жителей США по версии журнала Forbes.
Другие страны
5 октября 2023 г. 02:53
Трамп не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes
Дональд Трамп

Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список из 400 богатейших жителей США по версии журнала Forbes.

По его сведениям, по сравнению с прошлым годом состояние бывшего американского лидера сократилось на $600 млн, до $2,6 млрд. Таким образом, указывает журнал, Трампу не хватило порядка $300 млн для того, чтобы оказаться в списке из 400 богатейших американцев.

Главной причиной финансовых потерь Трампа, по мнению Forbes, является социальная сеть Truth Social. Бывший американский лидер, которому принадлежит 90% компании, владеющей соцсетью, надеялся, что после ее запуска осенью 2021 года в ней зарегистрируется значительное число американцев, однако к настоящему моменту количество пользователей сети достигло лишь 6,5 млн, из-за чего изначальная оценочная стоимость соцсети упала с $730 млн до менее $100 млн.

Помимо этого, состояние Трампа сократилось в том числе из-за снижения стоимости принадлежащей ему коммерческой недвижимости. По оценкам Forbes, стоимость офисных зданий, которыми полностью или частично владеет Трамп, сократилась на $170 млн.

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