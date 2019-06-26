​Трамп не планирует встречу с лидером КНДР во время поездки в Азию

Президент США Дональд Трамп не планирует во время поездки в Азию встречу с лидером с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не исключает, что пообщается с ним "в другой форме", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я буду встречаться со многими другими людьми, не с Ким Чен Ыном, но, возможно, я поговорю с ним в другой форме", - заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию на саммит G20. Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.