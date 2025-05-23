Трамп не пересмотрит решение о пошлинах в отношении ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% в отношении ЕС, но подтвердил готовность к переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% в отношении ЕС, но подтвердил готовность к переговорам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку с пошлинами на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если они страны ЕС создадут производство здесь в США", - заявил Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста относительно возможности заключения сделки с ЕС в период до 1 июня, когда должны вступить в силу пошлины в размере 50%. "Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут его возводить. Я думаю, это было бы уместно", - пояснил американский лидер.