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    Белый Дом: Трамп не изменит решения о выводе войск из Сирии

    ​Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских войск из Сирии

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских войск из Сирии, несмотря на уход в отставку главы Пентагона и других высокопоставленных чиновников.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил телеканалу ABC исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

    Отвечая на вопрос о возможности смены курса Трампа в данном вопросе, Малвани ответил отрицательно. "Нет, я считаю, что президент с самого начала сказал людям, что он не хочет, чтобы мы остались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двух лет работы", - заявил Малвани в эфире телеканала.

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