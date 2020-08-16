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Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США

Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba в США.
Другие страны
16 августа 2020 г. 03:26
Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba в США.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на вопрос, не думают ли власти запретить работу в США других крупных китайских технологических компаний, в частности Alibaba.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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