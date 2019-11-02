​Трамп не исключил введения санкций против Испании из-за Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения санкций в отношении Испании из-за Венесуэлы.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.

"Посмотрим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Банка Испании (Центробанка королевства), поскольку он якобы оказывает услуги представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.