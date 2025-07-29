Трамп не исключил встречу с Си Цзиньпином до конца года

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится до конца года.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится до конца года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Он (Си Цзиньпин) хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что она состоится до конца года", - сказал он.

При этом американский лидер повторил оценку, согласно которой переговоры представителей США и Китая по вопросам торговли в Швеции прошли "очень хорошо".