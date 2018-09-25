Трамп не исключил встречи с Рухани

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "У меня нет планов встретиться с президентом Хасаном Рухани. Возможно, как-нибудь в будущем".

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я уверен, что он, безусловно, прекрасный человек!", - написал Д.Трамп о президенте Ирана Х.Рухани.

Накануне президент Ирана заявил, что для переговоров с Тегераном Трамп должен вернуться к ядерной сделке, из которой США вышли в мае этого года.