​Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил Трамп журналистам.

"Все возможно", - сказал он в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который традиционно представлял ИРИ в ООН на мероприятиях высокого уровня. В Вашингтоне заявили, что будут разговаривать только с более высокопоставленными людьми, принимающими решения, в том числе с Роухани.