 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп не исключил военного вмешательства в Венесуэле

    У нас есть множество вариантов применительно к Венесуэле, в том числе военный, - заключил глава государства© Foto: AP

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    "Мы рассматриваем много вариантов (действий) в отношении Венесуэлы. И кроме того, я бы не исключал и военного варианта", - сказал он.

    Трамп добавил, что у США есть войска "по всему и миру и очень-очень далеко".

    "Венесуэла не очень далеко. И люди (там) страдают. И умирают. У нас есть множество вариантов применительно к Венесуэле, в том числе военный", - заключил глава государства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi