Трамп не исключил военного вмешательства в Венесуэле

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Мы рассматриваем много вариантов (действий) в отношении Венесуэлы. И кроме того, я бы не исключал и военного варианта", - сказал он.

Трамп добавил, что у США есть войска "по всему и миру и очень-очень далеко".

"Венесуэла не очень далеко. И люди (там) страдают. И умирают. У нас есть множество вариантов применительно к Венесуэле, в том числе военный", - заключил глава государства.