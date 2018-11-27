Трамп не исключил торговой сделки между США и КНР на ближайшем саммите G20

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп допускает, что Вашингтон и Пекин заключат соглашение об урегулировании двусторонних торговых споров на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Аргентине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер подтвердил это, отвечая в понедельник на вопросы журналистов перед вылетом в штат Миссисипи.

У Трампа поинтересовались, настроен ли он на достижение в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки" торговой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином, который, как ожидается, тоже примет участие в этой скорой международной встрече на высшем уровне. "Я мог бы. Имею в виду, это могло бы произойти. У нас хорошие отношения", - ответил глава администрации США.

"Конечный итог заключается в следующем: Китай должен относиться к нам справедливо. Они этого не делали. Они должны относиться к нам справедливо", - добавил Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп повысит пошлины на импорт китайских товаров.