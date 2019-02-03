Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле, передает Report.

Журналистка задала Трампу вопрос: «Что заставило бы вас использовать американских военных в Венесуэле? Какой интерес национальной безопасности?»

«Я не хочу говорить это... Но, определённо, это одна из опций», — сказал Трамп.

Ранее Мадуро заявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле.