Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле, передает Report.
Журналистка задала Трампу вопрос: «Что заставило бы вас использовать американских военных в Венесуэле? Какой интерес национальной безопасности?»
«Я не хочу говорить это... Но, определённо, это одна из опций», — сказал Трамп.
Ранее Мадуро заявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле.
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