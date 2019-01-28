Трамп не исключил очередной приостановки работы федерального правительства США

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не исключает очередной приостановки работы федерального правительства, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил в воскресенье в интервью газете The Wall Street Journal.

Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении денежных средств для восстановления до 15 февраля работы правительства, деятельность которого была приостановлена из-за бюджетного кризиса на рекордные для страны 35 дней.

Отвечая на вопрос газеты, не исключает ли он очередного «шатдауна» правительства, Трамп заявил, что такое развитие событий «определённо является одним из вариантов».

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал возобновление работы правительства США.