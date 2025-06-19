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Трамп не исключил, что США еще смогут заключить ядерную сделку с Ираном

Трамп не исключил, что США еще смогут заключить ядерную сделку с Ираном Американский президент Дональд Трамп допускает, что Соединенные Штаты и Иран еще смогут заключить соглашение по ядерной программе исламской республики.
Другие страны
19 июня 2025 г. 00:50
Трамп не исключил, что США еще смогут заключить ядерную сделку с Ираном

Американский президент Дональд Трамп допускает, что Соединенные Штаты и Иран еще смогут заключить соглашение по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

"Иран находился очень близко к подписанию того, что было бы для них очень хорошим соглашением. И, возможно, это еще может произойти. Допускаю", - отметил он.

При этом Трамп вновь выступил с утверждением о том, что представители правительства Ирана готовы прибыть на переговоры в США, в том числе в Белый дом. "Они хотят приехать и повидаться с нами. Они хотят повидаться со мной в Белом доме. Это крупное заявление. Но это очень поздно", - сказал руководитель американской администрации.

Кроме того, он заверил, что хотел бы видеть скорейшее окончание военных действий против Ирана. "Завершение этого как можно скорее было бы хорошим развитием событий", - отметил Трамп.

Между тем постоянное представительство Ирана при ООН ранее в среду, по сути, опровергло высказывания президента США о запросе Тегерана на организацию переговоров в Вашингтоне. "Ни одно должностное лицо Ирана никогда не просило о том, чтобы падать ниц перед дверью в Белый дом. Единственная еще более презренная вещь, чем его (Трампа - ред.) ложь, - это его трусливая угроза "устранить" верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи", - говорится в записи постпредства в социальной сети X.

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