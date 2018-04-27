Трамп не исключил, что примет участие в открытии посольства США в Иерусалиме

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

"Я могу поехать, я очень горд этим... Многие президенты на протяжении долгих лет обещали открыть американское посольство в Иерусалиме... Но у них никогда не хватало мужества выполнить свои обещания. Я выполнил... В настоящее время ведётся работа по подготовке к открытию (посольства — Report)», — сказал он.

6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Государственному департаменту подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Данное решение Соединённых Штатов вызвало критику со стороны многих государств.