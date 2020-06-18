Трамп не исключил, что Китай намеренно допустил распространение COVID-19

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/d29f71b4b95f8bb1183bb91f65163724/b9959ac1-175d-4439-88bb-1787314e6686_292.jpg

Президент США Дональд Трамп допускает, что китайские власти могли специально не предпринимать более активных мер по предотвращению распространения нового коронавируса в другие страны.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

"Есть вероятность, что это было преднамеренно", - сказал Трамп. По его версии, Пекин таким образом якобы мог пытаться нанести ущерб экономике ряда других государств. Трамп напомнил, в связи с этим, что экономическая ситуация в США до начала пандемии была очень благоприятной.

Президент США признал, что разведывательные службы не получали каких-либо сведений, которые могли бы подтвердить эту версию. Как отмечается в публикации, по мнению Трампа, более вероятно, что китайские власти допустили некие ошибки в борьбе с распространением вируса.

Говоря о возможности того, что китайская сторона специально не препятствовала распространению вируса в другие страны, Трамп отметил: "Я не думаю, что они бы сделали такое". "Но нельзя знать наверняка. Это нанесло ущерб", - добавил он.