Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube.
Во время 18-минутного разговора экс-президента США спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.
"У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей", - сказал Трамп в одном из своих первых больших интервью после смены администрации США.