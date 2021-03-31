Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов.

https://static.report.az/photo/c553c958-a39e-3211-888a-2c792ce7cb31.jpg https://static.report.az/photo/c553c958-a39e-3211-888a-2c792ce7cb31.jpg Дональд Трамп

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube. Во время 18-минутного разговора экс-президента США спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. "У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей", - сказал Трамп в одном из своих первых больших интервью после смены администрации США. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook