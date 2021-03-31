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Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов.
Другие страны
31 марта 2021 г. 20:37
Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году
Дональд Трамп

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube.

Во время 18-минутного разговора экс-президента США спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.

"У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей", - сказал Трамп в одном из своих первых больших интервью после смены администрации США.

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