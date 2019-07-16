Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", - заявил Зариф.