 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд после объявления властей о гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,лова американского лидера в пятницу приводит пресс-пул Белого дома.

    "У нас еще остались вопросы", - заявил он, говоря о смерти Хашкаджи. Он также назвал заявление властей Саудовской Аравии "хорошим первым шагом", при этом отметив, что  "предпочитает", чтобы ответ США на инцидент в консульстве не заключался в отмене оружейной сделки.

    Американский лидер также подчеркнул, что не примет никаких решений по поводу введений санкций или другой реакции США на смерть Хашкаджи, пока не переговорит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Саудом.

    Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi