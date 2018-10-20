Трамп не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд после объявления властей о гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,лова американского лидера в пятницу приводит пресс-пул Белого дома.

"У нас еще остались вопросы", - заявил он, говоря о смерти Хашкаджи. Он также назвал заявление властей Саудовской Аравии "хорошим первым шагом", при этом отметив, что "предпочитает", чтобы ответ США на инцидент в консульстве не заключался в отмене оружейной сделки.

Американский лидер также подчеркнул, что не примет никаких решений по поводу введений санкций или другой реакции США на смерть Хашкаджи, пока не переговорит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Саудом.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.