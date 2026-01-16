Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу сообщить, выведет ли он Соединенные Штаты из Организации Североатлантического договора (НАТО), если та не поможет Вашингтону "получить Гренландию".

Как передает Report, об этом заявил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом из Вашингтона в штат Флорида.

"Посмотрим, как НАТО взаимодействует с нами по Гренландии. Гренландия нам очень нужна в плане национальной безопасности. Если мы ее не получим, то у нас будет большая дыра в сфере национальной безопасности, особенно когда дело касается наших действий применительно к проекту "Золотой купол", а также всего другого. Так что да, мы говорим с НАТО", - добавил он.