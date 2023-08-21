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Трамп не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа

Трамп не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа Бывший глава США Дональд Трамп подтвердил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа.
Другие страны
21 августа 2023 г. 08:56
Трамп не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа

Бывший глава США Дональд Трамп подтвердил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа.

Как передает Report, соответствующую запись политик сделал в своей социальной сети Truth Social.

"Новый опрос CBS показал, что я лидирую с "легендарными" показателями. Трамп - 62%. Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство - с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим, - сказал Трамп. - Исходя из этого, не буду проводить дебаты".

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Версия на азербайджанском языке Tramp prezident seçkiləri ilə bağlı debatda iştirak etməyəcəyini təsdiqləyib

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