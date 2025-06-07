Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома

Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома

Дональд Трамп заявил, что не станет требовать от американского предпринимателя Илона Маска вернуть символический золотой ключ от Белого дома, подаренный ему за работу на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Как сообщает Report, об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

"Нет [не буду просить], я не принимаю вещи обратно", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер указал, что настолько занят проблемами, связанными "с Китаем, Россией и Ираном", что "не думает об Илоне Маске". "Я просто желаю ему всего хорошего", - добавил Трамп.

Он также сообщил, что не заинтересован в усилиях, направленных на его примирение с Маском. "Усилия предпринимаются, но меня это не особенно интересует. Меня интересует необходимость решать стоящие перед страной проблемы", - указал хозяин Белого дома.