​Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства".

Он раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси за изменение стратегии и подчеркнул, что у нее нет другого выхода, кроме как задерживать передачу процесса сенату.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США, контролируемая Демократической партией, поддержала импичмент президента. В дальнейшем дело должно поступить на рассмотрение сената, который контролируется республиканцами.