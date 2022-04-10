Трамп назвал ядерный потенциал США самым мощным в мире

Экс-президент США Дональд Трамп выступая на митинге своих сторонников в штате Северная Каролина сравнил ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона.

Экс-президент США Дональд Трамп выступая на митинге своих сторонников в штате Северная Каролина сравнил ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона.

Как передает Report, трансляция велась через веб-сайт Rumble.

Политик признался, что ненавидит говорить об этом, но именно благодаря ему страна стала обладательницей самого мощного ядерного потенциала.

"Честно говоря, президент России Владимир Путин, тебе тоже не следует об этом говорить. А если они об этом говорят, нам нужен тот, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", - отметил Трамп.

Ранее, 1 апреля, Соединенные Штаты решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, отложенные ранее. По словам представителя Пентагона Энн Стефанек, таким образом Вашингтон решил снизить ядерную напряженность. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.