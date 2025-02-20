Трамп назвал возможным заключение новой торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Вашингтон.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, точную дату визита Трамп не назвал, однако допустил, что США и КНР могут подписать новую торговую сделку.
"У меня прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпинем. Они были осложнены пандемией COVID-19, но в целом у нас хорошие отношения", - сказал он.
Глава Белого дома также отметил, что ранее США уже заключали выгодные торговые сделки с Китаем и "это может произойти снова".