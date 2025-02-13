Трамп назвал возможные сроки встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что точное время его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии еще не определено, но, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".

Президент США Дональд Трамп заявил, что точное время его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии еще не определено, но, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".

Как передает Report , об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем", - сказал он.

Агентство Reuters ранее сообщило, что в организацию встречи вовлечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Напомним, что ранее лидеры РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.