О нас

Трамп назвал возможные сроки встречи с Путиным

Трамп назвал возможные сроки встречи с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что точное время его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии еще не определено, но, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".
Другие страны
13 февраля 2025 г. 02:47
Трамп назвал возможные сроки встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что точное время его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии еще не определено, но, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем", - сказал он.

Агентство Reuters ранее сообщило, что в организацию встречи вовлечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Напомним, что ранее лидеры РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi