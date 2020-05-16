​Трамп назвал возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/1c8a7bba4ae8ec281dfe8a48c7c54c8f/8e7137bd-33f8-4f7a-8b90-a28f68ff133c_292.jpg

Соединенные Штаты могут разработать вакцину от коронавируса нового типа до конца текущего года или еще раньше.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы надеемся получить вакцину и препарат от COVID-19 до конца года, возможно и раньше", - сказал американский лидер.

Как сообщают зарубежные СМИ, в США число зараженных коронавирусом достигло 1 459 684 человек. Инфекция унесла жизни почти 87 тыс. американцев.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).