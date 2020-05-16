Наверх

Трамп назвал возможные сроки создания вакцины от коронавируса

​Трамп назвал возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Дональд Трамп

Соединенные Штаты могут разработать вакцину от коронавируса нового типа до конца текущего года или еще раньше.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы надеемся получить вакцину и препарат от COVID-19 до конца года, возможно и раньше", - сказал американский лидер.

Как сообщают зарубежные СМИ, в США число зараженных коронавирусом достигло 1 459 684 человек. Инфекция унесла жизни почти 87 тыс. американцев.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!