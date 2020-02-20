Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории

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Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Выступление Мини-Майка Блумберга сегодня было, пожалуй, наихудшим в истории дебатов...Он запинался, говорил невпопад и был совершенно некомпетентен", — отметил Трамп.

Он также выразил мнение, что прошедшие 19 февраля дебаты сильно подорвали шансы миллиардера продолжить избирательную гонку.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.