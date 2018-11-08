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    Трамп назвал "ужасной" стрельбу в Лос-Анджелесе

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

    "Я в полной мере проинформирован об ужасной стрельбе в Калифорнии. Правоохранители и службы экстренного реагирования, а также ФБР находятся на месте происшествия... Пусть Бог благословит жертв и семьи жертв", - написал глава американского государства.

    Президент также отметил "большое мужество", проявленное полицейскими, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

    Неизвестный вооруженный мужчина накануне вечером вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям. В момент, когда произошел инцидент, в баре находились несколько сотен человек, в основном студенты. В результате погибли 12 человек, в том числе один полицейский. Стрелок ликвидирован.

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