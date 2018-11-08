Трамп назвал "ужасной" стрельбу в Лос-Анджелесе

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я в полной мере проинформирован об ужасной стрельбе в Калифорнии. Правоохранители и службы экстренного реагирования, а также ФБР находятся на месте происшествия... Пусть Бог благословит жертв и семьи жертв", - написал глава американского государства.

Президент также отметил "большое мужество", проявленное полицейскими, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

Неизвестный вооруженный мужчина накануне вечером вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям. В момент, когда произошел инцидент, в баре находились несколько сотен человек, в основном студенты. В результате погибли 12 человек, в том числе один полицейский. Стрелок ликвидирован.