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Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном

Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном

США готовы дружить с Ираном, если тот будет стремиться к миру.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент страны Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

"Настало время, когда руководители Ирана должны прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве своей собственной страны. Настало время, чтобы лидеры Ирана наконец поставили на первое место иранский народ. Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из сегодняшних друзей Америки когда-то были нашими главными противниками. США никогда не верили в постоянных врагов", - сказал Трамп.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. 

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