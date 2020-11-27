Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена.

Видеозапись выпустили в эфир ведущие американские телеканалы.

"Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты, - сказал президент США. - Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для (обработки голосов), но никто не знает, как они считают".

"Если они (выборщики) сделают это (проголосуют за Байдена), то совершат ошибку, потому что эти выборы - мошенничество. <...> Да, я (уйду в таком случае), и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20 января, выявлено массовое мошенничество".

Одному из корреспондентов, настойчиво пытавшемуся спросить президента про уход из Белого дома, Трамп сказал: "Я президент США, не говорите со мной подобным образом".