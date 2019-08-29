Трамп назвал условие, необходимое для роста экономики CША

Президент США Дональд Трамп считает, что у экономики страны огромный потенциал для роста, если ФРС США снизит процентную ставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости."Экономика развивается отлично, с огромным потенциалом роста! Если ФРС сделают то, что им следует сделать, мы взлетим со скоростью ракеты!", - написал Трамп в своем Twitter.
Трамп назвал условие, необходимое для роста экономики CШАТрамп назвал условие, необходимое для роста экономики CША
https://report.az/storage/news/87bd8164321cf379ea92502dd3b721e3/9bd3d474-a77f-462f-a055-1fc03f07d522_292.jpg
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