Трамп назвал условие, необходимое для роста экономики CША

Президент США Дональд Трамп считает, что у экономики страны огромный потенциал для роста, если ФРС США снизит процентную ставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Экономика развивается отлично, с огромным потенциалом роста! Если ФРС сделают то, что им следует сделать, мы взлетим со скоростью ракеты!", - написал Трамп в своем Twitter.