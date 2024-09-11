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Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут готовы соблюдать нейтралитет.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 19:06
Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут готовы соблюдать нейтралитет.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире Fox News.

"Возможно, я соглашусь, если дебаты организует телеканал, который проведет их справедливо", - сказал Трамп.

По его мнению, дебаты на телеканале ABC, прошедшие в ночь на среду, были организованы слабо: он считает, что оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис. Однако, несмотря на это, считает он, его оппонент выступила плохо и именно поэтому необходимо провести второй раунд.

"Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет", - сказал экс-президент.

Отмечается, что по итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе.

Fox News, который считается близким к республиканцам телеканалом, сообщил, что готов организовать новые дебаты между Трампом и Харрис, если их предвыборные команды согласятся на это.

ABC, в отличие от Fox News, наоборот, считается телеканалом, поддерживающим демократов.

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