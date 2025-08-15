О нас

Трамп назвал удары РФ по Украине ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию

Трамп назвал удары РФ по Украине ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию Трамп назвал удары РФ по Украине ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию
15 августа 2025 г. 18:32
Трамп назвал удары РФ по Украине ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию

Президент США Дональд Трамп назвал атаки российских беспилотников на населенные пункты Украины ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию российского лидера Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на AP News, об этом Трамп заявил журналистам, сопровождавшим его на саммит на Аляске.

“Может быть, это часть мира. Может быть, это просто его особенности, его гены, его генетика. Но он думает, что это дает ему силы на переговорах. Думаю, это ему вредит, но я поговорю с ним об этом позже” , - сказал он.

Трамп также говорил на борту самолета Air Force One об экономических выгодах мира с Украиной для России, одновременно предупредив о более суровых санкциях, если переговоры не принесут результатов.

“Я заметил, что он везет много бизнесменов из России, и это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но не будут этого делать, пока мы не разрешим войну" - заключил он.

Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiyanın Ukraynaya zərbələrini danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd adlandırıb

