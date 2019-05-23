Трамп назвал "тупым, как камень" экс-госсекретаря США

Американский лидер Дональд Трамп назвал «тупым, как камень» бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом он написал в Twitter.

Отмечается, что Трамп обрушился с критикой на Рекса Тиллерсона после того, как он заявил, что президент был недостаточно подготовлен к встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году.

В ответ на это Трамп назвал его «тупым» и сказал, что это он был плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем.

Трамп отметил, что категорически не согласен с его бывшим сотрудником.

«Посмотрите, как идут дела в США!» — подчеркнул Трамп.