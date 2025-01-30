Трамп назвал трагической случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как трагическую случайность авиакатастрофу в Вашингтоне.
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"Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души!" - говорится в письменном заявлении
При этом Трамп поблагодарил работающих на месте ЧП спасателей за "невероятную работу".
"Я слежу за развитием ситуации и буду делиться деталями по мере их появления", - добавил глава администрации США.
Отметим, что в небе недалеко от аэропорта Рональда Рейгана, в 10-15 минутах от центра Вашингтона, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Сухопутных войск США.
На борту самолета, выполнявшего рейс из города Уичито, штат Канзас, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента самолет упал в реку Потомак. В настоящее время на месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.