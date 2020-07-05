Трамп назвал свою версию списка величайших американцев

Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и даже герои народного фольклора.

Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и даже герои народного фольклора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выступая в День независимости США на лужайке перед Белым домом, Трамп напомнил о своем объявленном накануне решении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

По словам Трампа, начать в списке нужно с главнокомандующего времен войны за независимость, первого президента Джорджа Вашингтона, с наследием которого, по его словам, обращаются "очень нечестно". Памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе протестов и беспорядков за права афроамериканцев: Вашингтон был рабовладельцем.

В "пантеон" Трампа вошли отцы-основатели США, президенты Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Мэдисон, а также Бенджамин Франклин, поставивший подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, и Александр Гамильтон - первый министр финансов США и герой бродвейского мюзикла-суперхита. Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в "список славы" швею Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.

Из президентов, кроме отцов-основателей, Трамп упомянул Авраама Линкольна и Рональда Рейгана, но обошел молчанием Эндрю Джексона - любимца Трампа, статую которого возле Белого дома протестующие пытались свалить.

Также в список величайших американцев Трамп включил героя Гражданской войны Джошуа Чемберлена, основательницу Красного Креста Клару Бартон, госсекретаря и трижды кандидата в президенты Генри Клея.