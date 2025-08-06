Трамп назвал своего вероятного преемника на выборах в 2028 году

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства.

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Думаю, вероятнее всего, справедливости ради следует сказать. Он вице-президент", - сказал Трамп. Он отвечал на вопрос о том, является ли Вэнс его наиболее вероятным преемником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"). MAGA - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе в Соединенных Штатах.

При этом Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является в настоящее время госсекретарем США - временно исполняющим обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности. "Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме", - заявил Трамп. "Я также думаю, что у нас есть некоторые невероятные люди, некоторые из находящихся на этой сцене", - отметил он, имея в виду участников церемонии подписания нового президентского указа о создании рабочей группы Белого дома по подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Среди участников мероприятия были, в частности, министры юстиции и внутренней безопасности США Пэм Бонди и Кристи Ноэм, а также ряд сотрудников аппарата Белого дома высокого ранга.

"Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он (Вэнс - ред.) отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом", - добавил Трамп.