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Трамп назвал своего главного врага

Трамп назвал своего главного врага Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны является венесуэльская банда Трен-де-Арагуа.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 04:39
Трамп назвал своего главного врага

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны является венесуэльская банда Трен-де-Арагуа.

Как передает Report, об этом пишет New York Post.

"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации в американской истории. Нужно выгнать всех этих бандитов. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены, завоеваны. Мы посадим этих кровожадных преступников в тюрьмы, а затем вышвырнем их из нашей страны", — заявил Трамп, пригрозив применить закон об иностранных врагах от 1789 года.

По данным издания, банда Tren de Aragua (Трен-де-Арагуа, или TdA) появилась в Венесуэле около 15 лет назад. Американские силовики называют банду угрозой нацбезопасности сразу в нескольких странах — в Перу, Чили и Колумбии.

Ячейки банды действуют также в Бразилии, Эквадоре, Боливии, Коста-Рике. Кроме того, Министерство внутренней безопасности США сообщает, что члены банды постоянно присутствуют в 16 крупнейших штатах страны.

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Версия на азербайджанском языке Tramp əsas düşməninin adını açıqlayıb

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