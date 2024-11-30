Трамп назвал своего главного врага

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны является венесуэльская банда Трен-де-Арагуа.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны является венесуэльская банда Трен-де-Арагуа.

Как передает Report , об этом пишет New York Post.

"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации в американской истории. Нужно выгнать всех этих бандитов. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены, завоеваны. Мы посадим этих кровожадных преступников в тюрьмы, а затем вышвырнем их из нашей страны", — заявил Трамп, пригрозив применить закон об иностранных врагах от 1789 года.

По данным издания, банда Tren de Aragua (Трен-де-Арагуа, или TdA) появилась в Венесуэле около 15 лет назад. Американские силовики называют банду угрозой нацбезопасности сразу в нескольких странах — в Перу, Чили и Колумбии.

Ячейки банды действуют также в Бразилии, Эквадоре, Боливии, Коста-Рике. Кроме того, Министерство внутренней безопасности США сообщает, что члены банды постоянно присутствуют в 16 крупнейших штатах страны.