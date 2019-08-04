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Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.

Как передаёт Report, oб этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», - написал он.

Глава США также добавил, что он и его супруга Меланья «выражают самые искренние пожелания и молятся за великих людей Техаса».

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