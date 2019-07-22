​Трамп назвал сообщения об аресте в Иране агентов ЦРУ ложью

Президент США Дональд Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте агентов ЦРУ в Иране, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщения, что Иран задержал шпионов ЦРУ – это абсолютная ложь. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и об их сбитом дроне), выданных религиозным режимом, который очень плох и не имеет понятия, что делать. Экономика мертва, и будет еще хуже", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее спецслужба Ирана объявила о задержании 17 человек, работавших на ЦРУ, некоторые из них были приговорены к смертной казни.