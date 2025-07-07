Трамп назвал смехотворными планы Маска по созданию политической партии

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворными планы предпринимателя Илона Маска по созданию политической партии.

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворными планы предпринимателя Илона Маска по созданию политической партии.

Как передает Report, такую оценку он озвучил в беседе с журналистами перед вылетом из штата Нью-Джерси.

"Я считаю смехотворным создание третьей партии. Мы с Республиканской партией добились огромного успеха", - заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать планы Маска, добавив, что в США "всегда была двухпартийная система". "Думаю, создание третьей партии добавило бы путаницы", - отметил американский лидер, добавив, что Маск "может развлечься", но какие-либо партии, помимо Республиканской и Демократической, по его мнению, "никогда не работали".