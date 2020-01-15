Трамп назвал слушания по импичменту в Палате представителей самыми предвзятыми в истории

Президент США Дональд Трамп подверг критике демократов за требование обеспечить честный процесс в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, назвав состоявшиеся в прошлом году слушания в Палате представителей самыми предвзятыми в истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник вечером в Twitter.

"(Лидер демократического меньшинства в Сенате от штата Нью-Йорк) слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса (по импичменту) в Сенате. Правда же, но почему нервозная (спикер Палаты представителей Конгресса) Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый (глава спецкомитета по разведке нижней палаты) Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? - отметил Трамп. - Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!"

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла, процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января.