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Трамп назвал слушания по его импичменту позором

​Трамп назвал слушания по его импичменту позором

Американский президент Дональд Трамп назвал позорными слушания по его импичменту в конгрессе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Он признался, что смотрел часть выступлений в конгрессе. По словам лидера государства, американцы должны высказать свое мнение о показаниях свидетелей.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

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