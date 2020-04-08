​Трамп назвал следующую неделю сложной для США

Следующая неделя в Соединенных Штатах будет тяжелой, однако ситуация с распространением коронавируса постепенно начнет улучшаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступил во вторник президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

"В течение следующей недели - и я надеюсь, что намного больше времени это не займет, - ситуация начнет развиваться в обратную сторону", - убежден глава государства.

"Даже во время этой болезненной недели мы наблюдаем убедительные проблески надежды. Эта неделя будет очень тяжелой. И следующая неделя, по крайней мере часть следующей недели - а вероятно, она вся – (будет болезненной). Знаете, если один человек умирает, то это болезненная неделя", - добавил Трамп.