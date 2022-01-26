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Трамп назвал себя следующим президентом США

Трамп назвал себя следующим президентом США Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал себя 47-м, то есть следующим после Джо Байдена президентом США.
Другие страны
26 января 2022 г. 19:21
Трамп назвал себя следующим президентом США

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал себя 47-м, то есть следующим после Джо Байдена президентом США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета "Нью-Йорк пост".

Утром в среду в США разошлась видеозапись того, как Трамп играет в гольф - одну из своих любимых игр. Один из его партнеров заявляет: "Теперь очередь 45-го президента США". "45-го и 47-го", - отреагировал на это Трамп.

На данный момент не ясно, когда состоялась эта игра и предназначалась ли эта запись для публичного распространения. Пресс-служба Трампа не прокомментировала эти слова.

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