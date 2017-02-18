Трамп назвал ряд американских СМИ "врагами народа"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на некоторые СМИ, назвав их "врагами американского народа", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

На своей странице в "Твиттере", он, в частности, назвал таковыми телекомпании Эн-би-си, Эй-би-си, Си-би-эс и Си-эн-эн, а также газету New York Times.

"СМИ фейковых новостей (New York Times, Эн-би-си, Эй-би-си, Си-би-эс, Си-эн-эн) являются не моими врагами, а врагами американского народа" - написал Д.Трамп.